Киев, 25 октября, 2024, 23:55 — ИА Регнум. Каждому украинцу выплатят по 1 тыс. гривен (2,3 тыс. рублей) в рамках новой программы. Об этом 25 октября заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

Torange.biz/ Украинские гривны

«На семью это выйдет по несколько тысяч гривен. Средства можно будет потратить на оплату украинских товаров и услуг, в частности коммунальных услуг, электричества… 1 декабря деньги должны быть у людей», — сообщил он в Telegram-канале.

Также на выделенные деньги граждане смогут приобрести железнодорожные билеты, украинские лекарства и книги на украинском языке.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июня британская газета The Times писала, что власти Украины распродадут на аукционе 19 государственных предприятий, пытаясь закрыть дыру в бюджете страны. По информации издания, Киев намерен выставить на аукцион самое большое в Европе предприятие по добыче титана и циркония — «Объединённую горно-химическую компанию». Для неё назначили стартовую цену $89 млн. Также продадут торговый центр Ocean plaza и отель «Украина» в Киеве. Авторы привели данные фонда госимущества Украины, согласно которым в стране сохранились после распада СССР 2,3 тыс. госпредприятий, но большинство из них убыточные, имеют долги. Отмечается, что украинские власти с сентября 2022 года получили около $102 млн в ходе распродажи госимущества.

Ранее на Украине радовались приходу к власти Зеленского, однако на фоне осложнения ситуации в экономике и политике отношение к нему стало резко меняться. Теперь у украинцев в семье не остаётся ничего после того, как они оплачивают счета за коммунальные услуги. Жители страны всё чаще с ностальгией вспоминают бывшего президента Украины Виктора Януковича, заявил сдавшийся в плен российским военным боец ВСУ Роман Калиниченко.