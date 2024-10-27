Воронеж, 28 октября, 2024, 01:11 — ИА Регнум. При падении беспилотника на промпредприятие в Воронежской области произошёл пожар, в числе пострадавших — один сотрудник. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

Цитат из видео Пожар

По информации главы региона, человек получил лёгкие ранения, он находится под наблюдением врачей.

«Пожар затронул здание и одну ёмкость. Предварительно известно о повреждении двух жилых домов и одной хозпостройки», — добавил Гусев.

Губернатор предупредил, что опасность атаки беспилотников в Воронежской области сохраняется.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 28 октября в разных районах Воронежской области силами ПВО и средствами РЭБ сбито и подавлено около 10 беспилотников ВСУ самолётного типа.

Поздним вечером 27 октября при падении одного из обломков уничтоженного беспилотника пострадало здание на территории промышленного предприятия в Воронежской области.

Вечером 27 октября силами ПВО над регионами России было уничтожено семь беспилотников ВСУ за несколько часов. В Белгородской области ликвидировано четыре БПЛА, в Брянской области — два и один беспилотник уничтожен — над территорией Воронежской области.