Воронеж, 28 октября, 2024, 00:07 — ИА Регнум. В Воронежской области поздним вечером 27 октября при падении одного из обломков уничтоженного беспилотника пострадало здание на территории промышленного предприятия. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

По его словам, система ПВО и средства радиоэлектронной борьбы обнаружили и подавили над Воронежской областью несколько беспилотных летательных аппаратов.

«В результате падения одного БПЛА повреждена пристройка к хозяйственному помещению на промышленном предприятии», — уточнил губернатор в Telegram-канале.

Предварительно, никто не пострадал. На месте происшествия работают оперативные службы, резюмировал Гусев.

Как сообщало ИА Регнум, 51 украинский беспилотник самолётного типа сбили ночью 27 октября над территорией семи российских регионов и акваторией Азовского моря. Наиболее массированным атакам подверглись Тамбовская и Белгородская области, там уничтожили 18 и 16 БПЛА соответственно. По четыре дрона поразили над Брянской, Липецкой и Орловской областями, три — над Воронежской и один — над Курской. Ещё один украинский БПЛА уничтожили над акваторией Азовского моря.

Днём 27 октября беспилотник ВСУ атаковал рейсовый автобус в Горловке Донецкой Народной Республики. Мэр города Иван Приходько сообщил, что ранения получили несколько человек. Также оказалась обесточена фильтровальная станция № 2 и насосная станция «Резервная». Из-за обстрела без электроснабжения остался 245-й квартал.