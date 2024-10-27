Москва, 27 октября, 2024, 23:27 — ИА Регнум. Вечером 27 октября силами ПВО над регионами России было уничтожено семь беспилотников ВСУ за несколько часов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

Террористическую атаку c применением беспилотников самолётного типа дежурными средствами противовоздушной обороны с 20:20 до 22:50 мск удалось пресечь в трёх регионах страны.

По информации военного ведомства, в Белгородской области ликвидировано четыре БПЛА, в Брянской области — два и один беспилотник уничтожен — над территорией Воронежской области.

О последствиях падения обломков не уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, очередная серия взрывов прогремела вечером 27 октября в подконтрольном киевскому режиму городе Херсоне.

Взрывы прозвучали в ночь на 27 октября в Конотопе Сумской области Украины. В городе была объявлена воздушная тревога, затем на её фоне слышали взрывы.

Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 172 украинских беспилотника, проинформировал 27 октября официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.