Горловка, ДНР, 27 октября, 2024, 17:10 — ИА Регнум. Беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковал рейсовый автобус в Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 27 октября сообщил мэр города Иван Приходько.

Арам Нерсесян/Sputnik/РИА Новости

«В результате удара БПЛА вооружённых формирований Украины по автобусу маршрута № 2 в посёлке Химик ранена мирная горловчанка», ― написал мэр в Telegram-канале.

По последним данным, количество раненых возросло до трёх человек. Об их состоянии и полученных ранениях не сообщается.

Также Приходько сообщил, что в результате атаки ВСУ обесточена фильтровальная станция № 2 и насосная станция «Резервная». Из-за обстрела без электроснабжения остался 245-й квартал.

Как сообщало ИА Регнум, 26 октября ВСУ обстреляли жилищный массив «Строитель» в Горловке. В результате шесть человек, в том числе дети, получили ранения. До этого в тот же день ВСУ несколько раз атаковали Горловку. В частности, артиллерийскому обстрелу подвергся посёлок Озеряновка, также был атакован район Бессарабка.

25 октября беспилотник ВСУ атаковал автобус в Горловке. Удар украинские боевики нанесли утром. Пострадавших в результате атаки не было.

В Минобороны 27 октября сообщили, что российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 172 украинских беспилотника.