Конотоп, Украина, 27 октября, 2024, 00:37 — ИА Регнум. Серия взрывов прозвучала в ночь на 27 октября в Конотопе Сумской области. Об этом написало украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Сумы

Сообщается, что в Конотопе Сумской области была объявлена воздушная тревога, затем на её фоне прозвучали взрывы.

Также сигнал воздушной тревоги звучит в Черниговской, Черкасской, Житомирской и Полтавской областях Украины.

Как сообщало ИА Регнум, на фоне воздушной тревоги в столице Украины поздним вечером 26 октября прогремели взрывы. При этом, по данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области звучали сигналы воздушной тревоги. Кроме того, тревога также была объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины.

В Одессе на юге Украины произошёл крупный пожар, сопровождающийся звуками, похожими на взрывы.

Вечером 26 октября в течение двух часов были пресечены очередные попытки ВСУ совершить террористические атаки на регионы России. Было обнаружено и сбито 13 беспилотников самолётного типа. По четыре беспилотника уничтожили над территориями Белгородской, Липецкой и Орловской областей, один БПЛА был нейтрализован в небе над Брянской областью.