Украина, 27 октября, 2024, 22:34 — ИА Регнум. Очередная серия взрывов прогремела вечером 27 октября в подконтрольном киевскому режиму городе Херсоне. Об этом сообщил телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Журналисты не привели информацию о последствиях взрывов.

Ранее в подконтрольных Киеву районах Херсонской области объявили воздушную тревогу. Перед этим в городе также сообщали о взрывах.

Как сообщало ИА Регнум, взрывы прозвучали в ночь на 27 октября в Конотопе Сумской области Украины. В городе была объявлена воздушная тревога, затем на её фоне слышали взрывы.

На Украине поздним вечером 26 октября воздушную тревогу объявили в Киеве. Сирены предупредили об опасности с воздуха в 23:00 мск.

В Одессе на юге Украины также вечером 26 октября произошёл крупный пожар, сопровождающийся звуками, похожими на взрывы. Официальную информацию о происшествии власти не приводили.