Киев, 15 октября, 2024, 18:37 — ИА Регнум. Представители как Демократической, так и Республиканской партий США требуют от украинских властей снизить мобилизационный возраст с 25 до 18 лет. Об этом 15 октября сообщил советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко.

Иван Шилов ИА Регнум

«Американские политики от обеих партий давят на [главу киевского режима Владимира] Зеленского по вопросу того, почему на Украине не проводится мобилизация тех, кому от 18 до 25 лет», — написал Лещенко в своём Telegram-канале.

Аргумент западных стран, как пояснил советник Зеленского заключается в том, что во время войны во Вьетнаме американцев призывали на фронт с 19 лет. В связи с этим США указывают, что поставок одного западного вооружения для победы Украины недостаточно и требуется мобилизация населения с 18 лет.

Как передавало ИА Регнум, всеобщую мобилизацию на Украине объявили в марте 2022 года. В ВСУ призывали мужчин 27–60 лет. В апреле 2024 года Зеленский подписал закон о снижении мобилизационного возраста до 25 лет. Другим законом он отменил категорию здоровья «ограниченно годный», и теперь признанные ранее ограниченно годными должны пройти повторное медицинское обследование.

4 октября депутат Верховной рады Роман Костенко также считает, что США подталкивают Украину к снижению мобилизационного возраста до 18 лет. Он заявил, что украинские ТЦК нарушают закон о мобилизации, и в армию попадают молодые люди младше 25 лет, не имеющие боевого опыта и образования

9 октября по указу главы киевского режима на Украине приостановили бронь от мобилизации. Полтора миллиона украинцев оказались забронированы от мобилизации. Правительство страны до 15 ноября приостановило действие ряда положений, определяющих критически важные предприятия, работники которых могут получить бронь.

В мае киевский режим ужесточил меры мобилизации. Новый закон разрешил сотрудникам ТЦК вручать повестки круглосуточно и в любом месте, а также позволил призывать ряд категорий граждан, которые ранее считались негодными к военной службе. Призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет.