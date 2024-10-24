Офицер ВСУ предложил готовить женщин к военной службе
Киев, 24 октября, 2024, 15:27 — ИА Регнум. Пора готовить украинских женщин к военной службе, заявил председатель совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко. Об этом сообщает местное издание «Страна. ua».
По словам офицера, военное планирование должно учитывать самые худшие варианты развития событий, чтобы свести к минимуму риски. Вместе с тем он пояснил, что военную подготовку для женщин следует ввести не для призыва их на фронт, а с целью консолидации общества.
Чем более общество консолидировано и сплочено, чем лучше налажено взаимодействие между разными группами, тем меньше у противников будет желания вступать в конфликт, считает он.
Ранее Тимочко предлагал использовать списки избирателей для мобилизации в Вооружённые силы Украины (ВСУ). По его словам, реестр содержит самую правдивую информацию, из него видно, «кто где голосовал».
Как сообщало ИА Регнум, в июне замминистра обороны Украины Наталия Калмыкова информировала, что в рядах ВСУ служат более 67 тыс. женщин, в том числе 19 тыс. гражданских сотрудниц.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин отмечал, что ряды ВСУ пополнили самые мотивированные женщины-военнослужащие. Он подчеркнул разницу между женщиной-санитаркой, в том числе из батальонного звена, и женщиной-солдатом, сознательно взявшей в руки оружие.
В декабре 2023 года депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая призвала всех волонтёров, в том числе и женщин, идти добровольцами на фронт. «Лучшее волонтёрство» в 2024 году — это прийти служить в ВСУ, сказала она.
С октября 2023 года в Киеве женщин с медицинским и фармацевтическим образованием начали проверять и ставить на воинский учёт. Из-за этого начались массовые увольнения соответствующих специалистов и их миграция из страны. Требование встать на учёт также коснулось научных сотрудниц и глав подразделений здравоохранения.