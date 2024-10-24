Киев, 24 октября, 2024, 15:27 — ИА Регнум. Пора готовить украинских женщин к военной службе, заявил председатель совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко. Об этом сообщает местное издание «Страна. ua».

РИА Новости/Павел Лисицын

По словам офицера, военное планирование должно учитывать самые худшие варианты развития событий, чтобы свести к минимуму риски. Вместе с тем он пояснил, что военную подготовку для женщин следует ввести не для призыва их на фронт, а с целью консолидации общества.

Чем более общество консолидировано и сплочено, чем лучше налажено взаимодействие между разными группами, тем меньше у противников будет желания вступать в конфликт, считает он.

Ранее Тимочко предлагал использовать списки избирателей для мобилизации в Вооружённые силы Украины (ВСУ). По его словам, реестр содержит самую правдивую информацию, из него видно, «кто где голосовал».

Как сообщало ИА Регнум, в июне замминистра обороны Украины Наталия Калмыкова информировала, что в рядах ВСУ служат более 67 тыс. женщин, в том числе 19 тыс. гражданских сотрудниц.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин отмечал, что ряды ВСУ пополнили самые мотивированные женщины-военнослужащие. Он подчеркнул разницу между женщиной-санитаркой, в том числе из батальонного звена, и женщиной-солдатом, сознательно взявшей в руки оружие.

В декабре 2023 года депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая призвала всех волонтёров, в том числе и женщин, идти добровольцами на фронт. «Лучшее волонтёрство» в 2024 году — это прийти служить в ВСУ, сказала она.

С октября 2023 года в Киеве женщин с медицинским и фармацевтическим образованием начали проверять и ставить на воинский учёт. Из-за этого начались массовые увольнения соответствующих специалистов и их миграция из страны. Требование встать на учёт также коснулось научных сотрудниц и глав подразделений здравоохранения.