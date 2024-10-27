Ессентуки, Ставропольский край, 27 октября, 2024, 17:17 — ИА Регнум. В результате жёсткой посадки самолёта Ан-2 в Ставропольском крае пострадали четыре человека, сообщила 27 октября пресс-служба МЧС.

МЧС России

На борту находились девять человек, в том числе восьмилетний ребёнок, сказано в сообщении. Самолёт совершил жёсткую посадку вблизи Ессентуков.

«Четыре человека пострадали, из них трое госпитализированы. Погибших нет. На месте работают 11 специалистов и пять единиц техники МЧС России», — отметила пресс-служба.

Ранее сообщалось, что на борту самолёта, предположительно, находятся пять человек.

Как передавало ИА Регнум, 26 октября вертолёт Ми-2 санитарной авиации потерпел крушение в Кировской области. Погибли четыре человека. Пациентов на борту воздушного судна не было — там находились пилот, врач и двое фельдшеров. Было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

22 октября санитарный вертолёт совершил жёсткую посадку в Нижегородской области. Причиной стали проблемы технического характера. Один из пилотов повредил ногу, остальные находившиеся на борту отделались ушибами.

В сентябре в Подмосковье разбился самолёт Ан-2. Погибли двое пилотов. Воздушное судно проходило испытательный полёт и потерпело крушение в районе аэродрома у посёлка Ватулино Рузского городского округа.