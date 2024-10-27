Ставрополь, 27 октября, 2024, 16:02 — ИА Регнум. В Ставропольском крае самолёт Ан-2 совершил жёсткую посадку, сообщают «Известия».

ИЗВЕСТИЯ

Отмечается, что на борту, предположительно, находились пять человек. Они пострадали, утверждает издание.

Как передавало ИА Регнум, 26 октября вертолёт санавиации Ми-2 с командой медиков потерпел крушение в Кировской области. Погибли четыре человека. На борту пациентов не было, сообщал губернатор региона Александр Соколов.

По факту авиакатастрофы возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Следователи устанавливают все обстоятельства и причины авиакатастрофы.