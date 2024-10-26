Киров, 26 октября, 2024, 19:46 — ИА Регнум. Спасатели обнаружили тело четвертого погибшего при крушении санитарного вертолёта Ми-2 в Кировской области, сообщили в МЧС.

Пресс — служба МЧС России

«Спасатели МЧС России обнаружили тело четвёртого погибшего», — говорится в Telegram-канале МЧС.

Вместе с этим чрезвычайное ведомство опубликовало фото с места крушения, на которых видны обломки воздушного судна, включая обгоревший фюзеляж.

Как передавало ИА Регнум, крушение воздушного судна произошло вечером 26 октября у деревни Белеенки Даровского района Кировской области. По информации губернатора региона Александра Соколова, на борту вертолёта пациентов не было. Он уточнил, что на борту, предварительно, находились пилот, врач и два фельдшера. В настоящее время на месте крушения работают экстренные службы, сообщил Соколов.

22 октября санитарный вертолёт совершил жёсткую посадку в Нижегородской области. Причиной стали проблемы технического характера. Один из пилотов повредил ногу, остальные находившиеся на борту отделались ушибами.