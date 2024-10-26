Кировская область, 26 октября, 2024, 22:41 — ИА Регнум. После крушения вертолёта санитарной авиации у деревни Белеенки Даровского района Кировской области возбудили уголовное дело. Об этом 26 октября сообщила пресс-служба Центрального межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

Dmitry Terekhov Вертолёт Ми-2

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»)», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

По предварительным данным, крушение вертолёта, совершавшего санитарный рейс, произошло вечером 26 октября. На борту находились пилот и медперсонал. Все погибли.

Следователи устанавливают все обстоятельства и причины авиакатастрофы.

Как сообщало ИА Регнум, губернатор Кировской области Александр Соколов утверждал, что на борту вертолёта санавиации Ми-2 пациентов не было. Предварительно, в салоне находились пилот, врач и два фельдшера. По словам губернатора, Ми-2 с командой медиков работал в Даровском. Около 18:00 мск вертолёт вылетел обратно и через несколько минут упал.

Спасатели на месте крушения обнаружили тела четырёх человек.