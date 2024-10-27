Тбилиси, 27 октября, 2024, 16:21 — ИА Регнум. Новый созыв парламента Грузии проведёт первую сессию в ноябре, сообщил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

Александр Патрин/ТАСС

«Вам известно, что сейчас проводятся определенные процедуры в центральной избирательной комиссии, подходит к концу подсчёт, а также другие процессы, связанные с жалобами», — отметил Папуашвили на брифинге.

По его словам, первое парламентское заседание пройдёт в середине ноября послу итогового протокола ЦИК страны.

Как передавало ИА Регнум, парламентские выборы в Грузии прошли 26 октября. По данным ЦИК, итоговая явка на выборы составила 58,94%, проголосовали чуть более 2 млн избирателей. Они прошли спокойно и безопасно. Центризбирком признал выборы состоявшимися.

После обработки 99% бюллетеней лидирует правящая партия «Грузинская мечта» с 54,2% голосов.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 27 октября заявил, что Грузия недовольна отношениями с США и Евросоюзом и надеется на их перезагрузку с начала 2025 года. По его словам, нормализация отношений должна входить и в интересы самого Запада.

В итоговом заявлении саммита ЕС, опубликованном 17 октября, отмечено, что процесс приёма Грузии в Евросоюз фактически приостановлен из-за действий, предпринятых правительством страны. В объединении указали, что они противоречат ценностям и принципам, на которых основан Европейский союз.

Для возвращения на европейский путь Евросовет призвал Грузию провести реформы, отвечающие основным принципам евроинтеграции. Брюссель предупредил, что будет «пристально мониторить» парламентские выборы в республике.