Москва, 25 октября, 2024, 20:07 — ИА Регнум. Командиры подразделений Вооружённых сил Украины, которые попали в окружение российских войск в Курской области, расстреливают своих военных при первой же попытке сдаться в плен. Об этом 25 октября сообщил президент России Владимир Путин.

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«Отцы-командиры», которые при первой попытке сдачи в плен расстреливают своих же военнослужащих, они стараются скрывать от военнослужащих ВСУ, что они попали в окружение», — рассказал Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Российский лидер добавил, что многие украинские военные сдались в плен ВС России, с ними там хорошо обращаются. Российские бойцы принимают украинских пленных, гарантируя им жизнь и безопасность, заключил президент.

Ранее ИА Регнум передавало, что за неделю с 19 по 25 октября в зоне проведения специальной военной операции в плен сдались 55 военных ВСУ. При этом в Минобороны уточнили, что из указанного числа 39 украинских бойцов сдались в плен в Курской области.

Владимир Путин 24 октября на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани сообщил, что потери Украины за последний месяц боёв на курском направлении составили 26 тыс. бойцов.

25 октября российский лидер заявил, что ВСУ потеряли стабильное управление окружёнными подразделениями в Курской области. По его словам, украинские военные даже не очень понимают, что они в окружении. Путин уточнил, что ВС РФ заблокировали в регионе 2 тыс. украинских бойцов.