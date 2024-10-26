Липецк, 27 октября, 2024, 02:28 — ИА Регнум. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в ночь на 27 октября за несколько часов силами ПВО в небе над регионом было сбито семь беспилотников. Пострадавших нет.

Nasa.gov Взрыв дрона

«Налёт беспилотников продолжается. Прошу всех сохранять спокойствие и следовать правилам красного режима угрозы», — предупредил Артамонов.

Глава региона заверил, что все системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности.

При этом, Игорь Артамонов в очередной раз обратился к жителям с просьбой не публиковать фото и видео БПЛА или работы ПВО. Он пояснил, что такие данные в соцсетях и мессенджерах «помогают противнику корректировать направление и точность» ударов.

Как сообщало ИА Регнум, беспилотники ВСУ поздним вечером 26 октября снова попытались атаковать территорию России. Почти за полтора часа военные сбили 17 вражеских БПЛА самолётного типа. Из них восемь уничтожили в небе Воронежской области, пять БПЛА сбили над территорией Брянской области, три дрона — в Липецкой области и один — над Белгородской областью.

В регионах России 26 октября с 20:00 до 22:00 мск было обнаружено и сбито 13 украинских беспилотников самолётного типа. По информации Минобороны, по четыре беспилотника уничтожили над Белгородской, Липецкой и Орловской областями, один БПЛА обезвредили в Брянской области.

На фоне воздушной тревоги в Киеве поздним вечером 26 октября прогремели взрывы. Также сигналы об опасности звучали Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины.