Киев, 26 октября, 2024, 23:35 — ИА Регнум. На фоне воздушной тревоги в столице Украины поздним вечером 26 октября прогремели взрывы. Об этом написало издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

«Взрывы в Киеве», — отмечается в Telegram-канале издания без подробностей.

При этом, по данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области звучат сигналы воздушной тревоги. Кроме того, тревога также объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине поздним вечером 26 октября воздушную тревогу объявили в Киеве. Сирены предупредили об опасности с воздуха в 23:00 мск.

В Одессе на юге Украины произошёл крупный пожар, сопровождающийся звуками, похожими на взрывы.

Вечером 26 октября в течение двух часов были пресечены очередные попытки ВСУ совершить террористические атаки на регионы России. Было обнаружено и сбито 13 беспилотников самолётного типа. По четыре беспилотника уничтожили над территориями Белгородской, Липецкой и Орловской областей, один БПЛА был нейтрализован в небе над Брянской областью.