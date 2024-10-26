Вашингтон, 27 октября, 2024, 00:55 — ИА Регнум. В связи с атакой Израиля Иран запросил провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Кроме того, Тегеран оставляет за собой право ответить Тель-Авиву, заявило 26 октября постоянное представительство республики при ООН.

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«Исламская Республика Иран просит председателя Совета Безопасности созвать срочное заседание для рассмотрения данного серьёзного нарушения и незаконных действий и привлечения к ответственности этого преступного режима», — написали авторы.

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани добавил, что республика, в соответствии с принципами, закреплёнными в Уставе ООН, и в соответствии с международным правом, оставляет за собой право на законный ответ.

Как сообщало ИА Регнум, утром 26 октября израильские истребители атаковали ряд стратегических военных объектов в Иране, в том числе заводы по производству ракет и БПЛА. МИД РФ призвал Израиль перестать провоцировать Иран на ответные действия и начинать выход из спирали неконтролируемой эскалации.

Армия обороны Израиля для удара по Ирану задействовала более 100 самолётов, в том числе новейший истребитель-невидимку F-35 «Адир». Истребители пролетели почти 2 тыс. км. ЦАХАЛ заявила, что каждая волна атак была направлена исключительно на военные объекты.

Израильские военные нанесли удар по объектам, связанным с производством баллистических ракет в Иране. Это привело к остановке работ на этих объектах, сообщил американский портал Axios. Восстановление оборудования может занять не менее года. Однако у Ирана всё ещё есть значительные запасы ракет.