Вашингтон, 27 октября, 2024, 00:19 — ИА Регнум. Израильские военные нанесли удар по объектам, связанным с производством баллистических ракет в Иране. Это привело к остановке работ на этих объектах. Об этом сообщается в публикации американского портала Axios со ссылкой на три источника.

Иранская баллистическая ракета Fateh-110

Достигнутой целью ударов ЦАХАЛ стали 12 «планетарных смесителей», которые используются для производства твёрдого ракетного топлива для баллистических ракет дальнего действия. Эти ракеты являются основной частью ракетного арсенала Ирана.

Собеседники портала отметили, что поражённые объекты представляют собой сложное оборудование, которое Иран не производит самостоятельно, а заказывает за рубежом. Восстановление оборудования может занять не менее года. Однако у Ирана всё ещё есть значительные запасы ракет.

Высокопоставленный американский чиновник подтвердил слова источников портала, заявив, что удар действительно «парализовал» возможности Ирана по производству ракет.

Кроме того, по информации от источников из Израиля, в ходе удара были поражены четыре батареи ПВО, которые, предположительно, защищали Тегеран, а также ядерные и энергетические объекты инфраструктуры Ирана.

Как сообщало ИА Регнум, утром 26 октября израильские истребители атаковали ряд стратегических военных объектов в Иране, в том числе заводы по производству ракет и БПЛА. МИД РФ призвал Израиль перестать провоцировать Иран на ответные действия и начинать выход из спирали неконтролируемой эскалации.

Армия обороны Израиля при атаке на Иран задействовала более 100 самолётов, в том числе новейший истребитель-невидимку F-35 «Адир». Истребители пролетели почти 2 тыс. км. Удары нанесли по Тегерану и Караджу. ЦАХАЛ заявила, что каждая волна атак была направлена исключительно на военные объекты.

Ближний Восток оказался на грани полномасштабной войны, отметил 24 октября президент России Владимир Путин. Урегулирование ситуации возможно только при исправлении исторической несправедливости и создании независимой Палестины, подчеркнул он.