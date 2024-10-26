Бейрут, 26 октября, 2024, 22:49 — ИА Регнум. Движение «Хезболла» призвало жителей 25 поселений на севере Израиля немедленно покинуть свои дома, поясняя, что их места проживания превратились в военные цели. Об этом говорится в видеообращении на иврите, опубликованном в Telegram-канале.

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«Исламское сопротивление предостерегает жителей на севере оккупированной Палестины и призывает их к немедленной эвакуации», — говорится в сообщении.

Местные СМИ пишут, что посёлки превратились в места размещения военных сил, атакующих Ливан. Подобное предупреждение «Хезболла» впервые направила жителям северных районов Израиля.

Также сообщается, что 25 октября отряды «Хезболлы» провели 48 операций против израильских войск и поселений в Верхней, Западной и Нижней Галилее. Это самое большое число вооружённых вылазок с октября 2023 года.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 1 октября армия Израиля объявила о начале наземной операции «Стрелы севера» в приграничных районах на юге Ливана с целью уничтожения объектов шиитского движения «Хезболла». В этот же день были нанесены удары по столице Ливана — Бейруту, а также по его пригородам. «Хезболла» начала наносить по Израилю ответные удары.

Ближний Восток оказался на грани полномасштабной войны, отметил 24 октября президент России Владимир Путин. Урегулирование ситуации возможно только при исправлении исторической несправедливости и создании независимой Палестины, подчеркнул он.

Утром 26 октября израильские истребители атаковали ряд стратегических военных объектов в Иране, в том числе заводы по производству ракет и БПЛА. МИД РФ призвал Израиль перестать провоцировать Иран на ответные действия и начинать выход из спирали неконтролируемой эскалации.