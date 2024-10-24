Казань, 24 октября, 2024, 11:14 — ИА Регнум. Ближний Восток оказался на грани полномасштабной войны. Об этом 24 октября на пленарном заседании саммита БРИКС в формате «БРИКС+/аутрич» заявил президент России Владимир Путин.

Mohammad Zaatari/AP/TASS Последствия авиаудара Израиля по городу Тиру в Ливане

Глава государства подчеркнул, что обстановка в этом регионе вызывает беспокойство. По его словам, речь идёт об обострении застарелого конфликта.

«Начавшиеся год назад в Газе боевые действия распространились сейчас и на Ливан, оказались затронутыми и другие страны региона. Резко вырос градус конфронтации между Израилем и Ираном. Всё это напоминает цепную реакцию и ставит весь Ближний Восток на грань полномасштабной войны», ― отметил российский лидер.

Путин уверен, что урегулирование ситуации возможно только при исправлении исторической несправедливости и создании независимой Палестины. Президент подчеркнул, что Москва выступает против любых террористических проявлений с любой стороны конфликта в регионе.

Российский лидер добавил, что обострившая ситуация на Ближнем Востоке станет темой для серьёзного обсуждения участниками заседания «БРИКС+/аутрич».

Как сообщало ИА Регнум, Путин 18 октября заявил, что Россия выступает за создание суверенного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме и это не связано с нынешней эскалацией на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что российская сторона всегда исходила из того, что необходимо реализовать решение Совета Безопасности ООН о создании двух государств — Палестины и Израиля. По словам российского лидера, именно здесь лежит корень всех проблем в Ближневосточном регионе.

5 сентября Путин заявил, что позиция РФ по конфликту Израиля и Палестины основана на идее создания двух государств и не является конъюнктурной. Он подчеркнул, что Москва будет делать всё возможное для урегулирования тяжёлого и застарелого кризиса на Ближнем Востоке.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 октября отметил, что ситуация на Ближнем Востоке развивается по наиболее тревожному сценарию. В этой связи Москва призвала все стороны конфликта к сдержанности. Он подчеркнул, что Россия осуждает любые действия, которые ведут к гибели гражданского населения.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября прошлого года, когда движение объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Утром в этот день в сторону Израиля из сектора Газа запустили порядка 3 тыс. ракет. Тель-Авив нанёс ответные удары по сектору Газа. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об атаке на десятки целей.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на 1 октября объявила о начале наземной операции «Стрелы севера» в приграничных районах на юге Ливана с целью уничтожения объектов шиитского движения «Хезболла». В этот же день ЦАХАЛ нанесла удар по Бейруту и его пригородам. «Хезболла» начала наносить по Израилю ответные удары.