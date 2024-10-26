Липецк, 26 октября, 2024, 17:35 — ИА Регнум. Двое из шести заключённых, сбежавших из колонии в Липецке через подкоп, направились в Московскую область. Об этом один из задержанных беглецов сообщил во время допроса, фрагмент которого опубликовала в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Global Look Press

«Двое в Подмосковье ушли, четверо на Тамбов ушли», — ответил задержанный на вопрос о том, куда отправились беглецы.

Он пояснил, что затем беглецы собирались через Казахстан добраться до родного Узбекистана.

Другой задержанный, оказавший сопротивление при задержании, рассказал, что сбежавшие «домой собрались». На вопрос, для чего взяли с собой нож, он сказал, «чтобы пригодился».

Волк сообщила, что для задержания одного из беглецов полицейские применили табельное оружие. С ранением его доставили в медицинское учреждение. Всего полицейские задержали пятерых из шести сбежавших, последнего продолжают искать.

Как сообщало ИА Регнум, о побеге шести заключённых из ИК-2 в Липецке утром сообщил губернатор области Игорь Артамонов. Для их розыска и задержания был создан оперативный штаб. Позже в региональном УФСИН уточнили, что преступники воспользовались прорытым туннелем. Согласно ориентировкам на беглецов, они являются гражданами Узбекистана и Таджикистана, осуждёнными за изнасилования, в том числе несовершеннолетних, и за хранение наркотиков.

После побега заключённых следователи возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц ИК-2 в Липецке. Для выяснения обстоятельств ЧП назначили служебную проверку.

Двоих беглецов вскоре задержали в Тамбовской области, в Сети появились кадры операции. По информации источников, за семь месяцев до побега заключённые украли в мастерской инструменты, с помощью которых сделали подкоп. Пропажу тогда обнаружили, но найти инвентарь не смогли.