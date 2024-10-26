Тамбов, 26 октября, 2024, 13:18 — ИА Регнум. В Сети появились кадры задержания двух преступников, сбежавших из колонии в Липецкой области. Видеозаписи опубликовал Telegram-канал «112».

Aleksander Polyakov/Global Look Press

На кадрах видно, что преступников задержали на территории населённого пункта.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов ранее сообщил, что двое из шести бежавших из колонии задержаны на территории Тамбовской области. Мероприятия по розыску и задержанию остальных преступников продолжаются.

Как передавало ИА Регнум, о побеге шести заключённых стало известно утром 26 октября. Беглецов разыскивают сотрудники МВД, Росгвардии, ФСБ и ФСИН. Губернатор призвал жителей области не поддаваться панике.

По данным УФСИН, заключённые выбрались через подкоп. «112» сообщал, что сотрудники ФСИН обнаружили подкоп, после чего начали проверять камеры и выявили отсутствие шестерых заключённых. После инцидента УФСИН начало служебную проверку. В ведомстве заявили, что виновных привлекут к ответственности.

Возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц пенитенциарного учреждения, проинформировала пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Следствие полагает, что побег осуждённых из колонии стал возможен из-за ненадлежащего исполнения сотрудниками ИК-2 своих должностных обязанностей.

Заключённые готовили побег более полугода, сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на информированный источник. По этим данным, ещё в марте злоумышленники похитили инструменты в мастерской колонии. Пропажу инструментов обнаружили, но найти их не смогли, отметил источник издания.