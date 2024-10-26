Липецк, 26 октября, 2024, 10:20 — ИА Регнум. Шестеро заключённых сбежали из исправительной колонии в Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Шестеро заключённых совершили побег из исправительной колонии №2. В настоящий момент все оперативные службы сосредоточены на их поиске, работает межведомственная группа», — написал Артамонов в Telegram-канале.

Он уточнил, что беглецов совместно разыскивают сотрудники МВД, Росгвардии, ФСБ и управления ФСИН по Липецкой области. Вместе с этим губернатор призвал жителей области не поддаваться панике.

«Отдельно отмечу, что мы ожидаем большое количество вбросов и фейковых новостей, связанных с побегом. Информационная война продолжается, и ВСУ не упустит возможности воспользоваться этой ситуаций», — добавил глава региона.

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