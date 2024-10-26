Липецк, 26 октября, 2024, 10:38 — ИА Регнум. Сбежавшие из колонии в Липецкой области выбрались через подкоп, сообщает УФСИН по Липецкой области.

Иван Руднев/РИА Новости

В это же время Telegram-канал «112» уточняет, что сотрудники ФСИН сперва обнаружили подкоп, после чего начали проверять камеры и выявили отсутствие шестерых заключённых.

Помимо этого, Telegram-канал опубликовал, как утверждается, ориентировки беглецов, согласно которым заключённые являются гражданами Узбекистана и Таджикистана, осуждёнными за изнасилования, включая несовершеннолетних, а также хранение наркотиков.

Как передавало ИА Регнум, о побеге заключённых ранее сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что беглецов совместно разыскивают сотрудники МВД, Росгвардии, ФСБ и управления ФСИН по Липецкой области. Вместе с этим Артамонов призвал жителей области не поддаваться панике.