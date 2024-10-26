Тегеран, 26 октября, 2024, 17:24 — ИА Регнум. Иран сбил несколько истребителей и БПЛА Израиля, отражая их авиаудар, заявил член комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Абольфазль Зохреванд.

Global Look Press

«Почти все беспилотники и истребители сионистского режима были уничтожены до того, как они предприняли какие-либо действия», — сказал он.

Также депутат отметил «очень хорошую» работу иранского ПВО.

Как передавало ИА Регнум, 26 октября израильские истребители атаковали ряд стратегических военных объектов в Иране, в том числе заводы по производству ракет и БПЛА. По сообщениям СМИ, армия Израиля для ударов задействовала более 100 самолётов, в том числе новейший истребитель-невидимку F-35 «Адир», было поражено около 20 целей. В Иране признали, что некоторым объектам нанесён «ограниченный ущерб».

В ЦАХАЛ заявили, что поставленные задачи выполнены, миссия по нанесению ответного удара Ирану завершена. В свою очередь МИД Ирана заявил, что Тегеран воспринимает агрессивные действия Израиля как нарушение Устава ООН и считает, что имеет право на защиту от актов агрессии.

В иранском МИД указали на необходимость немедленных и срочных действий со стороны международного сообщества по предотвращению геноцида в секторе Газа и Ливане и призвали обуздать разжигание войны Израилем в регионе. Ведомство также отметило, что именно США стоят за нестабильностью и напряжённостью на Ближнем Востоке.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия в связи с авиаударами Израиля по Ирану призывает все вовлечённые стороны к сдержанности. Дипломат добавила, что Россия готова работать со всеми сторонами конфликта для снижения уровня напряжённости в регионе. По словам Захаровой, нормализация военно-политической обстановки на Ближнем Востоке отвечает интересам «всех здравомыслящих игроков как внутри региона, так и за его пределами».