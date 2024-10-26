Москва, 26 октября, 2024, 13:52 — ИА Регнум. Восемь украинских военных сдались в плен российским войскам за минувшие сутки в Курской области. Об этом сообщает 26 октября Минобороны РФ в Telegram-канале.

Павел Лисицын/РИА Новости

По данным ведомства, потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) на курском направлении за сутки превысили 350 военных. В числе уничтоженной военной техники — четыре боевые машины пехоты, включая шведскую CV-90, и десять боевых бронированных машин.

«Восемь военнослужащих ВСУ сдались в плен», — говорится в ежедневной сводке.

Подразделения российской группировки войск «Север», продолжая наступательные действия, нанесли поражение противнику у населённых пунктов Дарьино, Зелёный Шлях, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плёхово.

Кроме того, отражены четыре контратаки ВСУ в направлении Камышовки, Новоивановки и Погребков. В результате украинские подразделения потеряли до 30 бойцов убитыми и ранеными, семеро сдались в плен. Здесь же уничтожено пять боевых бронированных машин.

Российские военные пресекли очередную попытку противника прорваться через границу в направлении посёлка Новый Путь. Здесь ВСУ потеряли около 10 бойцов и боевую машину CV-90. Один украинский военный сдался в плен.

В общей сложности с начала вторжения в Курскую область ВСУ потеряли более 26 900 военных и 177 танков.

Как сообщало ИА Регнум, 25 октября президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ создали надёжное кольцо вокруг подразделений противника в Курской области и сейчас сжимают его.

Ранее Путин назвал вторжение под Курск масштабной провокацией киевского режима и отметил, что ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что речь идёт об очередном теракте со стороны Киева.

Подразделения ВСУ вторглись в Курскую область утром 6 августа, намереваясь захватить территорию. Их продвижение остановили российские военные. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

Число мирных жителей, которых признали потерпевшими по делу о нападении ВСУ на Курскую область, исчисляется тысячами. Возбуждены уголовные дела в отношении украинских военачальников, причастных к совершению преступлений в курском приграничье, сообщили в СК России.