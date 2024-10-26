Курск, 26 октября, 2024, 13:46 — ИА Регнум. Потери Вооружённых сил Украины в Курской области в минувшие сутки составили более 350 человек, сообщила 26 октября пресс-служба Министерства обороны РФ.

Hennadii Minchenkoukrinform/Global Look Press

В указанный период восемь бойцов ВСУ сдались в российский плен, сказано в сообщении.

«За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих, уничтожены 14 единиц бронетехники, в том числе четыре боевые машины пехоты, из них одна CV-90 шведского производства, и 10 боевых бронированных машин (и иная техника. — Прим. ред.)», — отметила пресс-служба.

Совокупные потери ВСУ за время ведения боевых действий в Курской области превысили 26,9 тыс. человек.

Также 26 октября пресс-служба Минобороны проинформировала, что в минувшие сутки в Курской области были уничтожены две пусковые установки и две транспортно-заряжающие машины комплекса HIMARS противника. Подразделения ВС РФ в указанный период предотвратили новую попытку подразделений ВСУ прорваться через границу в направлении населённого пункта Новый Путь, отмечалось также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 25 октября президент России Владимир Путин рассказал, что ВС РФ создали надёжное кольцо вокруг подразделений противника в Курской области и сжимают это кольцо. ВСУ пытаются деблокировать окружённые подразделения, но эти попытки успеха не имеют, отметил глава государства. Территория, где блокированы около 2 тыс. боевиков ВСУ, составляет 6 на 12 км, рассказал президент.

Путин отметил, что ВСУ потеряли стабильное управление окружёнными подразделениями в Курской области. Украинские военные даже не очень понимают, что они в окружении, подчеркнул президент. Командиры этих подразделений ВСУ расстреливают своих бойцов при первой же попытке сдаться в плен, добавил глава государства.