Москва, 26 октября, 2024, 13:56 — ИА Регнум. Российские войска предотвратили попытку Вооружённых сил Украины (ВСУ) прорваться через государственную границу РФ в Курской области. Об этом 26 октября проинформировали в Министерстве обороны.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Предотвращена попытка ВСУ прорваться через государственную границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Отмечается, что в результате неудачной попытки прорваться ВСУ потеряли около 10 человек, а также шведскую БМП CV-90.

Вместе с этим один военнослужащий ВСУ сдался в плен.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что ВС РФ создали надёжное кольцо вокруг подразделений противника в Курской области и сейчас сжимают это кольцо. ВСУ пытаются деблокировать окружённые подразделения, но эти попытки успеха не имеют, отметил глава государства. Территория в Курской области, где блокированы около 2 тыс. боевиков ВСУ, составляет 6 на 12 км, рассказал президент. Вооружённые силы России успешно отражают все попытки контрнаступления противника, добавил президент.

ВСУ потеряли стабильное управление окружёнными подразделениями в Курской области, рассказал также Путин. Находящиеся в окружении бойцы противника не слишком хорошо понимают, что окружены, отметил он.