Москва, 24 октября, 2024, 09:47 — ИА Регнум. Российская авиация уничтожила переправу Вооружённых сил Украины (ВСУ) через реку Оскол в Харьковской области. Об этом 24 октября сообщили в Минобороны России.

РИА Новости/Евгений Биятов

Удары по объекту западнее населённого пункта Купянск-Узловой нанесли Воздушно-космические силы (ВКС) РФ.

«Благодаря ювелирной работе российской авиации ВСУ лишаются оставшихся путей снабжения», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Минобороны на 23 октября, за сутки российские военные в зоне проведения спецоперации нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов Вооружённых сил Украины. Российские силы уничтожили базу горючего, места хранения безэкипажных катеров, а также цеха сборки беспилотных летательных аппаратов украинской армии.

Также российские военные при поддержке авиации, беспилотников, ракетный войск и артиллерии поразили места скопления личного состава и военной техники украинской армии в 141-м районе.

21 октября российские военные поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников ВСУ. Днём ранее ВСУ за сутки потеряли в зоне ответственности подразделений группировки российских войск «Запад» четыре станции спутниковой связи Starlink и 10 пунктов управления беспилотниками. Удары по объектам военные нанесли барражирующими боеприпасами. Также украинская армия лишилась до 350 военных и двух автомобилей.