Москва, 26 октября, 2024, 12:27 — ИА Регнум. ВС России освободили населённый пункт Александрополь в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 26 октября в ходе брифинга проинформировал официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Подразделения Южной группировки войск в результате успешных наступательных действий освободили населённый пункт Александрополь Донецкой Народной Республики», — сообщили в оборонном ведомстве.

В министерстве также сообщили, что подразделения группировки войск «Юг» поразили формирования 23-й, 54-й механизированных, 3-й, 10-й штурмовых, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Часов Яр, Звановка, Северск, Дачное, Веселый Гай и Курахово Донецкой Народной Республики.

Кроме этого, российские войска отразили контратаку штурмовой группы ВСУ. Всего в зоне ответственности группировки «Юг» украинские войска потеряли свыше 740 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, 105-мм орудие М119 производства США и 105-мм орудие L119 производства Великобритании. Также был уничтожен склад с боеприпасами.

Как передавало ИА Регнум, 25 октября Минобороны доложило, что ВС РФ за неделю освободили четыре населённых пункта в ДНР. Так, бойцы группировки войск «Запад» взяли под контроль населённый пункт Новосадовое, военные группировки войск «Юг» заняли два населённых пункта — Зоряное и Серебрянка в ДНР. Кроме того, российские войска освободили Николаевку.

Повсеместные успехи российской армии и отступление ВСУ в обозримой перспективе создают угрозу полного обрушения украинского фронта, к такому выводу приходят и западные, и киевские наблюдатели, отметил ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Сергей Адамов.