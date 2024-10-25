Брянск, 26 октября, 2024, 01:34 — ИА Регнум. Ночью 26 октября российские силы ПВО отразили атаку киевских боевиков в небе над Брянской областью. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

По информации главы региона, шесть беспилотников самолётного типа были обнаружены и уничтожены.

Пострадавших и разрушений от упавших обломков нет, добавил Богомаз.

Как сообщало ИА Регнум, несколько украинских беспилотников в ночь на 22 октября обнаружили и уничтожили российские военные в небе над Брянской областью.

В ночь на 21 октября дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 18 украинских дронов над регионами России. По данным Минобороны, больше всего БПЛА сбили над Ростовской областью — 11. Ещё четыре — над территорией Брянской области, два — над Курской областью и один — над территорией Орловской области.

В ночь на 20 октября российские военные поразили суммарно 110 дронов ВСУ в небе над регионами страны. Из них 43 беспилотника было нейтрализовано над территорией Курской области, 27 — над Липецкой, 18 — над Орловской, восемь — над Нижегородской, семь — над Белгородской, шесть — над Брянской и один — над Московской областью.