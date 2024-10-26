Тегеран, 26 октября, 2024, 04:26 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны Ирана перехватили несколько воздушных целей со стороны Израиля, запущенных ранним утром 26 октября. Об этом написало шиитское информационное агентство Shafaqna.

Иван Шилов ИА REGNUM Тегеран

«Иранская ПВО перехватила ряд воздушных целей», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что взрывы ещё продолжаются в Тегеране.

Как сообщало ИА Регнум, в ответ на массированную атаку, которая произошла 1 октября, Израиль нанёс удар по территории Ирана. Атака была совершена ранним утром 26 октября. Звуки нескольких взрывов были слышны в Тегеране.

ЦАХАЛ подтвердила, что наносит точные удары по военным объектам в Иране.

Удар по Тегерану был нанесён по казармам, а также по складу с оружием, предположили местные СМИ. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху уточнила, что во время удара по целям Ирана в подземном штабе в Тель-Авиве находились глава правительства, министр обороны Йоав Галант, начальник генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви и другие высокопоставленные военные.