СМИ Ирана заявили, что силы ПВО перехватили несколько воздушных целей
Shafaqna: иранские силы ПВО перехватили несколько ракет со стороны Израиля
Тегеран, 26 октября, 2024, 04:26 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны Ирана перехватили несколько воздушных целей со стороны Израиля, запущенных ранним утром 26 октября. Об этом написало шиитское информационное агентство Shafaqna.
«Иранская ПВО перехватила ряд воздушных целей», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что взрывы ещё продолжаются в Тегеране.
Как сообщало ИА Регнум, в ответ на массированную атаку, которая произошла 1 октября, Израиль нанёс удар по территории Ирана. Атака была совершена ранним утром 26 октября. Звуки нескольких взрывов были слышны в Тегеране.
ЦАХАЛ подтвердила, что наносит точные удары по военным объектам в Иране.
Удар по Тегерану был нанесён по казармам, а также по складу с оружием, предположили местные СМИ. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху уточнила, что во время удара по целям Ирана в подземном штабе в Тель-Авиве находились глава правительства, министр обороны Йоав Галант, начальник генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви и другие высокопоставленные военные.