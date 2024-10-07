Анкара, 7 октября, 2024, 18:29 — ИА Регнум. Израиль рано или поздно заплатит за свои действия, а Биньямин Нетаньяху будет остановлен так же, как и Гитлер, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в соцсети X 7 октября.

Global Look Press/Ak Party/Keystone Press Agency Биньямин Нетаньяху и Реджеп Тайип Эрдоган

«Сегодня мы с грустью вспоминаем десятки тысяч людей, которых кровавое израильское правительство убило с 7 октября (2023 года). Давней политике геноцида, оккупации и вторжения Израиля должен прийти конец, они рано или поздно заплатят за всё. Точно так же, как Гитлер был остановлен общим союзом человечества, Нетаньяху и его сеть убийств будут остановлены таким же образом», — написал он в посте, приуроченном к году обострения Ближневосточного конфликта в Газе.

Эрдоган подчеркнул, что Турция продолжит противостоять израильскому правительству и будет пытаться склонить весь мир на свою сторону. Также турецкий лидер заявил, что мира во всём мире не будет, пока виновные не понесут ответственность за геноцид в Газе.

Как передавало ИА Регнум, 1 октября Эрдоган предположил, что после Газы и Ливана Израиль может атаковать Турцию. Он отметил, что Израиль, продолжая осуществлять геноцид населения в секторе Газа и наносить удары по Ливану, пытается с помощью провокаций втянуть в конфликт другие страны региона.

28 сентября Эрдоган также заявил, что Израиль становится всё более безрассудным и бросает вызов гуманитарным ценностям и международному праву. Он подчеркнул, что ливанский народ теперь стал новой жертвой геноцида и оккупации тель-авивских властей.