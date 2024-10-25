Москва, 25 октября, 2024, 17:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совбеза работу с ближайшими партнёрами РФ на южном направлении.

Администрация Президента России

Кадры начала встречи опубликовала пресс-служба Кремля. Заседание прошло по видеосвязи.

Открывая встречу, президент отметил, что вопросов по данной теме много, поскольку объём сотрудничества России с партнёрами на южном направлении является значительным.

«Поговорим сегодня о нашей работе с ближайшими партнёрами на южном направлении. Вопросов много, объём сотрудничества у нас большой», — сказал Путин.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3925121" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Совещание с постоянными членами Совета Безопасности

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что глава государства проинформирует членов Совбеза о результатах своих переговоров в ходе прошедшего в Казани саммита глав государств БРИКС.

Как передавало ИА Регнум, Путин на полях саммита провёл целую серию двусторонних встреч, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Саммит БРИКС проходил в Казани 22–24 октября. На мероприятие, куда были приглашены 36 иностранных лидеров, также прибыл генсек ООН Антониу Гутерриш.

Страны организации утвердили декларацию саммита и распространят её в ООН, сообщил Путин. Переговоры президента России с лидерами стран БРИКС отличились особой теплотой и дружеским настроем, отмечали участники встреч. Саммит и масштаб внимания к нему показывают, что теперь БРИКС, а не Запад определяет глобальную повестку, указывали наблюдатели.

На заседании саммита в узком составе президент России отметил беспрецедентный интерес стран Глобального Юга и Востока к БРИКС и отметил, что игнорировать этот интерес было бы неправильно.