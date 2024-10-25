Санкт-Петербург, 25 октября, 2024, 16:34 — ИА Регнум. Мужчина, совершивший нападение на посетителей в магазине «Окей» на проспекте Космонавтов в Петербурге, был вооружён двумя ножами. Снимки орудий преступления опубликовала городская прокуратура.

Прокуратура г. Санкт-Петербурга

На фотографиях в Telegram-канале ведомства видно, что один нож с пятнами крови лежит на прилавке в пакете, другой ― на полу.

«Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга контролирует установление всех обстоятельств происшествия», ― добавили в надзорном ведомстве.

Прокуратура г. Санкт-Петербурга

На место инцидента выехал районный прокурор.

Как сообщало ИА Регнум, 25 октября мужчина внезапно напал на посетителей супермаркета. Один из них сумел обезвредить злоумышленника. Его задержали. В результате нападения пострадали пять человек, четверо из которых находятся в тяжёлом состоянии.

Подозреваемый Юрий А. объяснил свой поступок ненавистью к людям, судя по всему, он находился под воздействием наркотических средств. В отношении него следственные органы возбудили уголовное дело ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц»).

В беседе с ИА Регнум преподаватели петербургской школы фехтования «Спартак», где ранее учился подозреваемый, заявили, что сильно удивлены его поступком. По словам педагогов, во время обучения Юрий был хорошим, спокойным парнем, который никогда не ввязывался в конфликты и прилежно учился.

Директор НИИ им. И. И. Джанелидзе Вадим Мануковский заявил, что нападавший находится в остром психозе, его изолировали. Ему уже сделали томографию головного мозга и взяли необходимые анализы, по первичным результатам которых не были выявлены следы алкоголя.