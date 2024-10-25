Санкт-Петербург, 25 октября, 2024, 15:54 — ИА Регнум. Напавший на людей в супермаркете в Петербурге находится в остром психозе, его изолировали. Об этом журналистам сообщил директор НИИ им. И. И. Джанелидзе Вадим Мануковский.

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Как уточнил директор, мужчине уже сделали томографию головного мозга и взяли необходимые анализы, по первичным результатам которых не были выявлены следы алкоголя.

«Но все остальные анализы, связанные с токсикологией, будут полностью сделаны где-то в течение нескольких часов, два-три часа обычно занимает полноценное обследование такого пациента с психозом. Он изолирован в специализированном отделении», — добавил директор учреждения, куда госпитализировали напавшего.

В результате нападения пострадали пять человек, четверо из которых находятся в тяжёлом состоянии.

Нападение произошло внезапно, рассказали очевидцы. Один из посетителей сумел обезвредить злоумышленника. Подозреваемый объяснил свой поступок ненавистью к людям.

В беседе с ИА Регнум преподаватели петербургской школы фехтования «Спартак», где ранее учился подозреваемый в нападении Юрий А., заявили, что сильно удивлены его поступком. По словам педагогов, во время обучения Юрий был хорошим, спокойным парнем, который никогда не ввязывался в конфликты и прилежно учился.