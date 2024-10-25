Санкт-Петербург, 25 октября, 2024, 14:04 — ИА Регнум. Число пострадавших при нападении в супермаркете «Окей» в Санкт-Петербурге возросло до пяти, сообщил комитет здравоохранения города.

прокуратура г. Санкт-Петербурга

«В результате нападения посетителя с ножом в магазине «Окей» на проспекте Космонавтов пострадали пять петербуржцев», — сообщили в пресс-службе комитета.

Там уточнили, что четыре пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Их госпитализировали в городскую больницу № 26 и НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.

Как передавало ИА Регнум, нападение произошло внезапно, рассказали очевидцы. Один из посетителей сумел обезвредить злоумышленника. Подозреваемый объяснил свой поступок ненавистью к людям, судя по всему, он находился под воздействием наркотических средств, отмечал Telegram-канал Shot.

В беседе с ИА Регнум преподаватели петербургской школы фехтования «Спартак», где ранее учился подозреваемый в нападении Юрий А., заявили, что сильно удивлены его поступком. По словам педагогов, во время обучения Юрий был хорошим, спокойным парнем, который никогда не ввязывался в конфликты и прилежно учился.