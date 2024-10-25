Санкт-Петербург, 25 октября, 2024, 12:44 — ИА Регнум. Подозреваемый в нападении на супермаркет «Окей» в Санкт-Петербурге объяснил свой поступок ненавистью к людям. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В сообщении говорится, что напавшего скрутил один из покупателей. Вскоре на место прибыли полицейские.

Предварительно, напавший мог находиться под воздействием наркотических средств, уточняет Telegram-канал.

По данным СК, пострадали четыре человека. Один из них находится в тяжёлом состоянии.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3925045" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Обстановка у гипермаркета «Окей» в Санкт-Петербурге, где неизвестный ранил шестерых человек ножом

Как передавало ИА Регнум, нападение произошло в магазине «Окей» на проспекте Космонавтов в Санкт-Петербурге. Отмечалось, что нападение произошло внезапно. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.