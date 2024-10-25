Напавший на людей в магазине «Окей» объяснил поступок ненавистью к людям
Shot: напавший на людей в магазине «Окей» объяснил поступок ненавистью к людям
Санкт-Петербург, 25 октября, 2024, 12:44 — ИА Регнум. Подозреваемый в нападении на супермаркет «Окей» в Санкт-Петербурге объяснил свой поступок ненавистью к людям. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
В сообщении говорится, что напавшего скрутил один из покупателей. Вскоре на место прибыли полицейские.
Предварительно, напавший мог находиться под воздействием наркотических средств, уточняет Telegram-канал.
По данным СК, пострадали четыре человека. Один из них находится в тяжёлом состоянии.
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Как передавало ИА Регнум, нападение произошло в магазине «Окей» на проспекте Космонавтов в Санкт-Петербурге. Отмечалось, что нападение произошло внезапно. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.