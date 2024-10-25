Санкт-Петербург, 25 октября, 2024, 12:59 — ИА Регнум. По факту нападения на посетителей супермаркета «Окей» в Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело. Об этом сообщило Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«В следственном отделе по Московскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц)», — говорится в Telegram-канале ведомства.

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