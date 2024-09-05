Владивосток, 5 сентября, 2024, 11:13 — ИА Регнум. Повышая ключевую ставку, Банк России снижает перегрев экономики, заявил 5 сентября президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Дарья Антонова ИА Регнум

Президенту задали вопрос о том, как планируется «охлаждать» перегрев в экономике, о котором ранее говорила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«Так и охлаждают — повышением ключевой ставки, отменой льготной ипотеки. Она сейчас поддерживается льготами в IT-ипотеке, Дальнем Востоке, Арктике, семейной ипотекой», — заявил Путин.

Глава государства добавил, что положительным фактором «охлаждения» является также стабильность работы Минфина по сбалансированности бюджета.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3913806" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> О дальневосточной ипотеке

Как сообщало ИА Регнум, Банк России на фоне роста инфляции 26 июля впервые с декабря прошлого года повысил ключевую ставку — с 16 до 18%. Как заявила Набиуллина, российская экономика первые шесть месяцев 2024 года испытала перегрев, оказавшийся максимальным за последние 16 лет.