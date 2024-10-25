Москва, 25 октября, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Кремль не занимается вопросом возможной продажи французской сети магазинов «Ашан» в России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Михаил Метцель/ТАСС

«Вы же можете позвонить в правительство и спросить. Мы же не правительство. Мы не занимаемся этими вопросами», — сказал представитель Кремля.

Вместе с этим он посоветовал журналистам обратиться к представителям «Ашана» или в пресс-службу правительства.

Как передавало ИА Регнум, ранее французское издание Le Figaro опубликовало материал, в котором утверждалось, что «Ашан» якобы выставил на продажу свой российский филиал. В публикации говорилось, что владеющая сетью семья Мюлье решила продать свой бизнес в России из-за «невозможности продолжать деятельность» при введённых Евросоюзом антироссийских санкциях.

После этого российский филиал сети опроверг сообщения, назвав их слухами. В «Ашане» отметили, что оператор остаётся на российском рынке «на благо местного населения». Комментируя сообщения о якобы уходе из России, «Ашан» подчеркнул, что на протяжении нескольких лет сталкивается с подобными слухами.

В конце апреля 2024 года ретейлер уже опровергал слухи об уходе из России. Он отмечал, что компания планирует продолжать развитие в стране.