Москва, 24 октября, 2024, 15:18 — ИА Регнум. Российский филиал французской розничной сети «Ашан» опроверг сообщения СМИ о продаже бизнеса в РФ, назвав их слухами. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании.

Михаил Метцель/ТАСС

Там отметили, что оператор остаётся на российском рынке «на благо местного населения». Комментируя сообщения о якобы уходе из России, «Ашан» подчеркнул, что на протяжении нескольких лет сталкивается с подобными слухами.

Как передавало ИА Регнум, ранее французское издание опубликовало материал, в котором утверждалось, что «Ашан» якобы выставил на продажу свой российский филиал. В публикации говорилось, что владеющая сетью семья Мюлье решила продать свой бизнес в России из-за «невозможности продолжать деятельность» при введённых Евросоюзом антироссийских санкциях.

В конце апреля 2024 года ритейлер уже опровергал слухи об уходе из России. Он отмечал, что компания планирует продолжать развитие в стране.