Париж, 24 октября, 2024, 14:46 — ИА Регнум. Французская сеть магазинов «Ашан» выставила на продажу свой российский филиал, утверждает издание Le Figaro.

Андрей Любимов/RBC/TASS

В публикации говорится, что владеющая сетью семья Мюлье решила продать свой бизнес в России из-за невозможности продолжать деятельность при введённых Евросоюзом антироссийских санкциях.

«Семья Мюлье, которой принадлежит ретейлер, намерена вывести бизнес из России. По нашей информации, группа «Ашан» выбрала двух потенциальных покупателей», — сказано в публикации.

Как передавало ИА Регнум, в конце апреля 2024 года ретейлер уже опровергал слухи об уходе из России. Он отмечал, что компания планирует развитие в стране.

Ранее стало известно, что французская компания Ceetrus, входящая в группу Auchan Holding, в апреле закрыла сделку по продаже российских активов. По данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), новым собственником стала компания «Торговые галереи».

«Ашан» пояснил, что сделки третьих компаний по смене учредителей не влияют на деятельность ретейлера. Кроме того, компания отметила, что разделение прав собственности на объекты недвижимости «Ашана» в РФ произошло ещё в 2012 году. С того времени права собственности на торговые галереи в его собственных объектах были оформлены на другую компанию. Ретейлер также напомнил, что с 2023 года «Ашан ритейл Россия» работает на российском рынке автономно от материнской компании.

Российский рынок остаётся привлекательным для зарубежных компаний, и ряд из них не хотят его покидать. В частности, глава Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини в мае заявил, что итальянские компании не собираются уходить из России.