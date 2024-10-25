Москва, 25 октября, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин имел всего один телефонный разговор с американским миллиардером Илоном Маском, после этого никаких контактов не было, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Matt Rourke/AP/TASS Илон Маск

Ранее американская газета The Wall Street Journal (WSJ) опубликовала статью, в которой говорилось, что Путин и Маск якобы имеют регулярные контакты с конца 2022 года.

«Нет, это всё неправда. То есть это абсолютно ложная информация, опубликованная в газете Wall Street Journal. Действительно, у Путина был один контакт с Маском, об этом, собственно, уже сообщалось. Это было до 22-го года. Они говорили по телефону», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, разговор Путина и Маска носил ознакомительный характер. Они говорили «более о визионерских технологиях, технологических решениях для будущего», уточнил пресс-секретарь российского лидера.

«Сравнивались, скажем так, направления технологического развития, которые считает Маск перспективными. Путин рассказывал о том, как у нас идёт. Это был такой в среднем по продолжительности телефонный разговор», — добавил Песков.

Вместе с этим он пояснил, что этот разговор был единственным, после чего контактов никаких не было.

По словам представителя Кремля, данные сообщения являются очередными «вбросами» в рамках политической борьбы в США.

Как передавало ИА Регнум, в феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин отметил, что Илон Маск — умный человек, занимающийся развитием множества передовых инновационных технологий.

В октябре 2022 года Маск заявил, что у него с президентом России был всего один разговор в 2021 году. Темой беседы был космос, уточнял он.

В мае Маск заявил, что политические решения властей Соединённых Штатов Америки подталкивают Китай, Иран и Северную Корею (КНДР) к сплочению вокруг России.