Вашингтон, 11 октября, 2022, 20:55 — ИА Регнум. Переговоры российского президента Владимира Путина и американского бизнесмена Илона Маска состоялись 18 месяцев назад — это был единственный разговор. Об этом Маск сообщил 11 октября в соцсети.

Steve Jurvetson Илон Маск

Комментируя слухи о том, что перед своей публикацией 3 октября, в которой он признал Крым российской территорией, он говорил с президентом РФ, бизнесмен внёс ясность:

«Нет, я разговаривал с Путиным только один раз, и это было около 18 месяцев назад, темой был космос».