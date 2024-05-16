Вашингтон, 17 мая, 2024, 01:56 — ИА Регнум. Политические решения властей Соединённых Штатов Америки подталкивают Китай, Иран и Северную Корею (КНДР) к сплочению вокруг России, заявил американский предприниматель Илон Маск.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«Америка вынуждает их вступить в союз», — написал Маск на своей странице в социальной сети X, комментируя публикацию о визите президента России Владимира Путина в Китай, в которой также упоминалось о формировании оси КНР — Россия — Иран — КНДР.

Ранее о том, что проводимая Вашингтоном политика повлияла на сближение России, Китая и Ирана, сообщило британское издание The Economist. Авторы материала подчеркнули, что государства, объединённые общим врагом в лице США, поддерживают формирование и укрепление многополярного мира. Кроме того, Москва, Пекин и Тегеран, являющиеся членами межгосударственного объединения БРИКС, развивают и углубляют двустороннее и взаимовыгодное сотрудничество, в том числе в сфере экономики и торговли.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин начал свой первый с момента официального вступления в должность государственный визит в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина 16 мая. В Пекине главы государств провели неформальные переговоры в закрытом режиме, позднее — совещание в расширенном составе с участием делегаций. По итогам переговоров Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали Совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия.