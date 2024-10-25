Москва, 25 октября, 2024, 12:52 — ИА Регнум. Не стоит обращать внимания на высказывания о том, что Запад якобы устал от конфликта на Украине. Об этом 25 октября в интервью Ольге Скабеевой для программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил президент России Владимир Путин.

Верховный главнокомандующий Вооружённых сил России подчеркнул, что РФ не должна расслабляться в ходе ведения спецоперации.

Журналистка поинтересовалась, что связано ли продвижение российской армии по всем фронтам специальной военной операции с изнурением противника.

«Знаете, не стоит расслабляться, кто-то устал, кто-то там не так себя ведёт. Мы не должны обращать на это внимания», ― отметил Путин.

Глава государства подчеркнул, что российские военные должны вести спецоперацию с полной отдачей, «расслабляться пока рано».

Как сообщало ИА Регнум Путин 24 октября на заседании в формате «аутрич» / «БРИКС плюс» в Казани заявил, что конфликт на Украине происходит к огромному сожалению России. Он подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы завершить его как можно быстрее. Однако определять сроки завершения СВО — сложная и контрпродуктивная вещь, указал российский лидер.

Глава государства похвалил российские войска за успехи в спецоперации. Он подчеркнул, что ВС РФ ведут наступательные операции по всей линии боевого соприкосновения, бойцы действуют уверенно и хорошо. В частности, Путин высоко оценил уровень группировок войск Вооружённых сил России «Центр», «Запад» и «Юг».

Путин также заявил, что угрожать России бессмысленно, её это только взбадривает.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 6 сентября подчеркнул, что специальная военная операция завершится тогда, когда Россия добьётся своих целей и сможет обеспечить безопасность и предсказуемость для будущих поколений.