Казань, 24 октября, 2024, 13:04 — ИА Регнум. Конфликт на Украине происходит к огромному сожалению России, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании в формате «аутрич» / «БРИКС плюс» в Казани.

РИА Новости/Константин Михальчевский

«На планете много вооружённых конфликтов, да вот и у нас тоже на границах происходит, к огромному тоже нашему сожалению», — сказал Путин.

Ранее на встрече со СМИ стран БРИКС Путин отмечал, что Россия заинтересована в том, чтобы завершить конфликт на Украине как можно быстрее. Однако определять сроки завершения СВО — сложная и контрпродуктивная вещь, подчёркивал российский лидер.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Путин твёрдо уверен в правильности проведения специальной военной операции на Украине, сожалея при этом о потерях. Президент Белоруссии добавил, что Путин часто говорит: главное — это интересы России и людей. Он привержен этим интересам и защищает их, подчеркнул Лукашенко.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 6 сентября отмечал, что специальная военная операция завершится тогда, когда Россия добьётся своих целей и сможет обеспечить безопасность и предсказуемость для будущих поколений. В этой ситуации нет конкретных временных рамок. Москва рассчитывает, что быстрое завершение спецоперации лучше, чем медленное, продолжил представитель Кремля.

Путин ранее указывал, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО. Кроме того, для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, заявлял российский лидер.