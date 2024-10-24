Казань, 24 октября, 2024, 19:23 — ИА Регнум. Угрожать России бессмысленно, её это только взбадривает, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани.

Максим Богодвид/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Так российский лидер прокомментировал слова экс-президента США Дональда Трампа о том, что он якобы угрожал Путину нанести удары по Москве.

Путин отметил, что не помнит такого разговора. Сейчас в США в разгаре предвыборная кампания и всерьёз относиться к подобным высказываниям кандидатов не стоит, подчеркнул президент России.

«Угрожать можно кому угодно. России угрожать бессмысленно, потому что нас это только взбадривает», — добавил президент России.

Как передавало ИА Регнум, Трамп в интервью The Wall Street Journal заявил, что якобы угрожал российскому президенту нанести удар по Москве в случае, если Россия будет «преследовать» Украину. По словам экс-президента, он пояснил Путину, что не хотел бы так поступать, поскольку у них сложились хорошие отношения, но придётся, так как иного выбора ему бы не осталось. Когда, где и при каких обстоятельствах мог состояться подобный разговор, Трамп не поделился.

В рамках президентской избирательной кампании в США политики делают много разных эмоциональных заявлений, отметил, комментируя слова Трампа, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В свою очередь политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с ИА Регнум отмечал, что Трамп пытается казаться сильным лидером, заявляя, что угрожал Путину. По словам Блохина, факт этого разговора ещё надо доказать, так как трудно вспомнить какие-либо события, которые могли послужить поводом для таких угроз. Эксперт считает, что такие заявления можно смело ставить в один ряд с обещаниями республиканца завершить конфликт на Украине за 48 часов.